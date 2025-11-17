Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Масштабный процесс по делу об обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад идёт своим чередом, и Верховный суд Белграда утвердил обвинения ряду подозреваемых.

При этом мать одного из погибших на вокзале – Диана Хрка заявила, что прекращает голодовку, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После того, как её дважды госпитализировали в больницу, Диана Хрка сделала заявление о том, что прекращает голодовать, но не собирается уходить из под здания Народной скупщины в Белграде. Напротив она желает пообщаться с участниками уличных протестов, что косвенно подтверждает то, что действия этой женщины политически ангажированы, несмотря на то, что публично заявляет о своей аполитичности.

Диана Хрка стала очередным символом уличных протестов против сербской власти, заявив, что требует наказать всех виновных в случившейся трагедии, а также назначить досрочные выборы и выпустить на свободу всех «политических заключенных» (в основном речь идёт об участниках массовых беспорядков, нападавших на полицейских и сторонников правящей Сербской прогрессивной партии).

О завершении голодовки заявил и её провластный оппонент – депутат от правящей партии Углеша Мрдич, который также был госпитализирован.

«Я прекратил голодовку и продолжу борьбу, как председатель парламентского Комитета по вопросам юстиции, государственного управления и местного самоуправления, как депутат. Я буду добиваться изменения судебного законодательства, буду вести политическую борьбу в парламенте, чтобы довести борьбу за правду и справедливость до конца. Сербии необходима реорганизация как прокуратуры, так и судебной системы, и мы должны вернуть захваченную Прокуратуру под контроль государства», – заявил он, поблагодарив поддержавших его ветеранов войн 90-х.

Тем временем Решением Верховного суда Белграда подтверждено обвинительное заключение Специального департамента по борьбе с коррупцией Высшей государственной прокуратуры Белграда, выдвинутое против управляющего инфраструктурой Сербских железных дорог и двух членов Комиссии по техническому надзору за железнодорожной станцией в Нови-Саде.

Речь идёт только об одном из трёх эпизодов, проводимого после обрушения навеса на железнодорожном вокзале Нови-Сада, в результате которого погибли 16 человек.

Что вряд ли удовлетворит сербских майданщиков, которые с подачи своих западных кураторов, принадлежащих к транснациональным кругам ЕС и США, будут продолжать давление на официальный Белград, чтобы сделать его более лояльным к Западу.