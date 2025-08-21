«Главный приз СВО»: За Одессу и Николаев развернётся самая ожесточённая борьба
Одесская и Николаевская области являются «главным призом» в противостоянии с Западом, поскольку обеспечивают жизнеспособность Украины. За оставшийся выход к морю предстоят кровопролитные бои, и никто не отдаст их РФ в рамках договоренностей.
Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Никто нам без боя Николаевскую и Одесскую области не отдаст, это невозможно априори, потому что Николаевская и Одесская области являются ключом к сдерживанию России в Черном море, и ключом к экономическому процветанию Украины, военным поставкам и так далее.
С чего вдруг главный приз этой военной кампании, завоевание которого требует огромных усилий, нам просто отдадут?
…Никто на это не согласится, никто просто так не отдаст море. Море – это вообще самое принципиальное, что есть в Украине, все остальное малозначимо», – заявил Живов.
