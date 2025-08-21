Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Одесская и Николаевская области являются «главным призом» в противостоянии с Западом, поскольку обеспечивают жизнеспособность Украины. За оставшийся выход к морю предстоят кровопролитные бои, и никто не отдаст их РФ в рамках договоренностей.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

