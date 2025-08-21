«Главный приз СВО»: За Одессу и Николаев развернётся самая ожесточённая борьба

Анатолий Лапин.  
21.08.2025 12:02
  (Мск) , Киев
Просмотров: 433
 
Дзен, Николаев, Одесса, Спецоперация, Украина


Одесская и Николаевская области являются «главным призом» в противостоянии с Западом, поскольку обеспечивают жизнеспособность Украины. За оставшийся выход к морю предстоят кровопролитные бои, и никто не отдаст их РФ в рамках договоренностей.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Одесская и Николаевская области являются «главным призом» в противостоянии с Западом, поскольку обеспечивают жизнеспособность...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Никто нам без боя Николаевскую и Одесскую области не отдаст, это невозможно априори, потому что Николаевская и Одесская области являются ключом к сдерживанию России в Черном море, и ключом к экономическому процветанию Украины, военным поставкам и так далее.

С чего вдруг главный приз этой военной кампании, завоевание которого требует огромных усилий, нам просто отдадут?

…Никто на это не согласится, никто просто так не отдаст море. Море – это вообще самое принципиальное, что есть в Украине, все остальное малозначимо», – заявил Живов.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить