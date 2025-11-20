«Главное, чтобы не отс…ть» – офицер ВСУ допускает отвод войск, но «без унижений»

Территории вопрос второй, главное по итогу перемирия Киеву не допустить демилитаризации и денацификации.

Об этом на канале «Alpha media» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий привёл слова комполка беспилотных систем ВСУ Кирилла Вереса, который говорил о заморозке конфликта как о потенциальной возможности «достойно разойтись», и спросил «Деда», где, по его мнению, проходит эта линия.

«Главное, чтобы не отсосать. Что бы было лично для меня унижением? Если бы мы просто отошли, встали на линию обороны, но после этого исполнили бы то, что они хотят – демилитаризация, денацификация, ещё всякая хрень, которую они говорят.

Для меня это было бы унижением. То есть тогда бы я не видел, что мы отстояли Украину, чтобы она была в безопасности», – ответил нацист свидомиту.

