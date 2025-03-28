Гимн Крыма невозможно представить без музыки гениального Караманова – эксперты
Музыка Алемдара Караманова по итогам конкурса, объявленного в Крыму на новый гимн, должна быть признана единственно возможной.
Корректировки требуют слова, но не всё произведение, считают деятели искусств, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это большая гордость, иметь гимн, написанный таким выдающимся композитором, как Алемдар Караманов. Мало субъектов федерации могут похвастаться таким автором музыки гимна. Что касается текста, соглашусь, что современные реалии должны отображаться в нем. Но должны быть какие-то определенные изюминки. А пока их нет», – отметил дирижёр камерного оркестра Крымской государственной филармонии Михаил Сербиненко.
Худрук и главный дирижёр камерного оркестра «Новая Гармония» Денис Карлов также выступает за сохранение музыки Караманова.
«Это редкое сочетание, когда написана потрясающая музыка всемирно признанной личностью – Алемдаром Карамановым. Это ученик Кабалевского и Тихона Хренникова. И многие из его коллег очень высоко оценивали творчество Караманова. Я решил, что это шутка, что гимн будут менять. Потом оказалось, что правда.
Но что касается текста, можно ведь обратиться к автору и какие-то слова заменить», – подчеркнул дирижёр и добавил, что знаком с половиной из представленных на конкурс работ, которые даже не посчитал возможным исполнить.
«Нужно иметь грамотность, талант, и мало можно найти государств, где гимн принадлежит авторству гения, каким был Караманов», – указал Карлов.
Глава геральдической комиссии республики, директор «Центрального музея Тавриды» Андрей Мальгин считает, что музыка Караманова должна быть признана единственно возможной.
«Будем 10 тысяч конкурсов проводить и всё равно вернёмся к музыке Караманова. Я прекрасно отношусь к тем людям, которые пишут музыку, и уверен, может быть предложена хорошая. Но великую музыку нельзя менять на хорошую! Нельзя! Над нами все будут смеяться, если мы музыку Караманова заменим на сколь угодно хорошую музыку композитора, который выиграет в этом конкурсе», – подытожил Мальгин.
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