«Гибнут, даже не успев передать опыт» – наёмник о потерях ВСУ
Украинская армия становится очень бюрократизированной, из-за чего падает эффективность и растёт уровень потерь.
Об этом в интервью западному публицисту Доминику Преслу заявил дважды воевавший на стороне ВСУ солдат словацкой армии Якуб Яйчай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Некоторые вещи определённо улучшились с момента моего первого визита на Украину [в 2022 году]. Например, значительно улучшилась логистика. Некоторые вещи не улучшились.
Но что я заметил – это преобладание бюрократии. Мне кажется, что бумажная работа становится вездесущей, отнимает всё больше времени, и с ней всё труднее справляться», – сказал Яйчай.
«Также постоянная текучка кадров. В украинской армии очень высокий уровень потерь. Из-за этого многие опытные командиры и солдаты просто погибают или получают ранения, и не могут продолжать применять свой опыт на поле боя», – добавил он.
