Германия пытается спасти Бандерштадт от надвигающегося энергетического краха

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина стоит перед угрозой тотального коллапса энергетической системы. Об этом пишет немецкая газета «Бильд», журналисты которой побывали на поврежденных российскими ударами газовом предприятии и угольной электростанции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Местонахождение объектов не раскрывается, но публикуются фото. Отмечается, что вскоре после посещения этих объектов по ним снова ударили.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Указывается, что только принадлежащая олигарху Ринату Ахметову компания ДТЭК зафиксировала 210 атак на свои объекты с применением ракет и беспилотников с начала войны, 54 из которых были направлены на электростанции.

«От 55 до 60% газовой инфраструктуры Украины уже серьёзно повреждены. Коллапс энергосистемы грозит Украине катастрофическим похолоданием», – пишет «Бильд».

Источники издания в Киеве говорят, что «предстоящая зима будет самой суровой».

В связи с этим власти ФРГ предпринимают меры для спасения Украины от энергетического краха. Министр экономики Германии Катарина Райхе объявила о создании целевой группы с участием энергетических компаний.