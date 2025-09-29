Генерал ВСУ: Самые большие потери – среди операторов дронов, Россия их выкашивает
Некогда разрекламированная при мобилизации как «безопасная» армейская должность оператора БПЛА превратилась в самую опасную в рядах ВСУ – Россия целенаправленно выкашивает украинских дроноводов.
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего сил ССО, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В целом, к сожалению, господство в воздухе в пользу врага. И сейчас проблема номер один – это подготовка в нужном количестве операторов беспилотных систем. Почему? Потому что самые большие потери сейчас как раз среди этих парней и девушек, которые выполняют задачи на фронтовой полосе.
И тут проблема номер один, что количество людей, которые мы готовим, и количество людей, которое выбывает по разным причинам, ранены, убиты, психологическая травма, переведены в другую воинскую часть, не в пользу увеличения численности. Условно говоря, если в среднем летом 500 убывало, то готовило где-то на уровне 300», – жалуется Кривонос.
Генерал также подчеркивает, что уже к лету следующего года Россия получит большое количество подготовленных и мотивированных операторов БПЛА:
«Введение в российских школах обязательной подготовки по воинским учетным специальностям и как отдельный предмет – управление и обслуживание дронов – подчеркивает, что будущей весной, или в начале лета, когда пройдет выпуск, Россия дополнительно получит несколько сотен тысяч человек, умеющих управлять дронами.
Военно-патриотическое воспитание у россиян также поставлено на системную государственную основу. Россияне получают дополнительно мотивированных, хорошо обученных людей, умеющих управлять современной техникой. И это касается не только дронов, это касается и пользования другим оружием, россияне это поставили на широкую ногу».
