Генерал ВСУ: Самые большие потери – среди операторов дронов, Россия их выкашивает

Некогда разрекламированная при мобилизации как «безопасная» армейская должность оператора БПЛА превратилась в самую опасную в рядах ВСУ – Россия целенаправленно выкашивает украинских дроноводов.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего сил ССО, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В целом, к сожалению, господство в воздухе в пользу врага. И сейчас проблема номер один – это подготовка в нужном количестве операторов беспилотных систем. Почему? Потому что самые большие потери сейчас как раз среди этих парней и девушек, которые выполняют задачи на фронтовой полосе.

И тут проблема номер один, что количество людей, которые мы готовим, и количество людей, которое выбывает по разным причинам, ранены, убиты, психологическая травма, переведены в другую воинскую часть, не в пользу увеличения численности. Условно говоря, если в среднем летом 500 убывало, то готовило где-то на уровне 300», – жалуется Кривонос.