Русские досконально изучили слабые места и реакцию украинского командования на кризисы на разных участках и готовят большое наступление с 6 по 12 сентября

Об этом заявил экс-замком ССО ВСУ, бывший зампред СНБО Украины генерал-майор в отставке Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«За счёт мощной перегруппировки, которую они провели за последние две недели, на определённых участках созданы ударные группировки. Количество дронов, которые в сентябре будут поставлены на фронт для российской армии, превышает полмиллиона единиц – и это касается только fpv-дронов. Они реально собираются серьёзно наступать. …Самые сложные места, где враг будет проводить наступательные действия: это Купянское, Лиманское, Константиновское, Мирноградско-Добропольское направление, Покровск и Запорожское направление. Доброполье достаточно интересно для врага: если они дойдут и выйдут на трассу Доброполье – Краматорск, они могут создать предусловие для блокирования нашей группировки на Константиновско-Дружковском направлении. Разумеется, если в тесном взаимодействии со своими силами и средствами на Лиманском направлении, то вопрос стоит в возможном их желании окружить тот участок, о котором мы говорили. Возможности у них пока есть», – тревожился Кривонос.