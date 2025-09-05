Генерал ВСУ: Осеннее наступление ВС РФ начнётся на днях на Донбассе и из Белоруссии
Русские досконально изучили слабые места и реакцию украинского командования на кризисы на разных участках и готовят большое наступление с 6 по 12 сентября
Об этом заявил экс-замком ССО ВСУ, бывший зампред СНБО Украины генерал-майор в отставке Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«За счёт мощной перегруппировки, которую они провели за последние две недели, на определённых участках созданы ударные группировки. Количество дронов, которые в сентябре будут поставлены на фронт для российской армии, превышает полмиллиона единиц – и это касается только fpv-дронов. Они реально собираются серьёзно наступать. …Самые сложные места, где враг будет проводить наступательные действия: это Купянское, Лиманское, Константиновское, Мирноградско-Добропольское направление, Покровск и Запорожское направление.
Доброполье достаточно интересно для врага: если они дойдут и выйдут на трассу Доброполье – Краматорск, они могут создать предусловие для блокирования нашей группировки на Константиновско-Дружковском направлении. Разумеется, если в тесном взаимодействии со своими силами и средствами на Лиманском направлении, то вопрос стоит в возможном их желании окружить тот участок, о котором мы говорили. Возможности у них пока есть», – тревожился Кривонос.
«С 6 по 12 сентября, может позже, на перечисленных направлениях начнутся активные боевые действия. И в тесном взаимодействии с учениями, которые проводятся на территории Республики Беларусь «Запад 2025», это в комплексе будет рассматриваться как осенняя наступательная операция русских на территории Украины.
И не только с территории оккупированного Донбасса, но и с возможных участков, касающихся Сумской, Харьковской, Черниговской областей и с территории Республики Беларусь. Они увидели возможности командования ВСУ на определённые угрозы, которые они будут создавать», – предупреждает укро-генерал.
