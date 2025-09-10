Генерал США: Нам не рассорить Путина и Си! Ким пришлёт ещё 30 тысяч северокорейских солдат!

Вместо того, чтобы пытаться разрушить союз России и Китая, лучше смириться с их единством и оказывать давление как на Москву, так и на Пекин, который на саммите ШОС продемонстрировал свою причастность к «оси агрессоров».

Об этом в эфире Sky News заявил экс-советник президента США по нацбезопасности во время первой каденции Трампа, генерал Эйчар Макмастер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Было бы ужасно, если бы враждебная держава доминировала на Евразийском континенте, Великобритания этого не потерпит, это плохо для всего мира, поэтому их разделение – это хорошо. Но сейчас их нельзя разделить. Мы видели, как это выглядело на ШОС и виртуальной встрече БРИКС. Путин и Си заявили о вечной любви друг к другу. Мы притворяемся, что можем их разделить, и это позволяет им прикрывать друг друга. Особенно Китаю прикрывать российскую агрессию. Можно утверждать, что Китай ведёт опосредованную войну против Запада через Россию. И, чем раньше мы это поймём, тем эффективнее сможем оказывать давление на Путина, чтобы он понял, что не может выиграть войну с приемлемыми затратами и рисками», – сказал Макмастер.

Ведущий уточнил, правильно ли он понял, что «нужно быть жёстче с Китаем и Россией, а не пытаться оторвать их друг от друга».