Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если украинский ВПК действительно выпускает ракеты с дальностью 3 тыс. км, то нужно было не пиариться по ТВ, а испытать их ударом по территории России и сказать, что это был Тунгусский метеорит.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил генерал СБУ в отставке, экс-депутат Верховной рады и отбитый на всю голову бандеровец Григорий Омельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Пусть они [европейцы] там «желающими» становятся, «обеспокоенными» и т.д., нам нужно делать своё. Наращивать ВПК, выпустить такое количество «Шахедов»… потому что это современные технологии войны. У кого более современные «Шахеды» и [системы] борьбы с ними, тот и выигрывает на поле боя, сохраняет жизни… И конечно, нужно большое количество разнообразных ракет. Нам нужно делать всё своё», – трепался старый СБУшник.

Также он выразил неудовольствие падкой на пиар Зе-командой.