Генерал СБУ отчитал Зеленского за пустое хвастовство ракетами «Фламинго»
Если украинский ВПК действительно выпускает ракеты с дальностью 3 тыс. км, то нужно было не пиариться по ТВ, а испытать их ударом по территории России и сказать, что это был Тунгусский метеорит.
Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил генерал СБУ в отставке, экс-депутат Верховной рады и отбитый на всю голову бандеровец Григорий Омельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Пусть они [европейцы] там «желающими» становятся, «обеспокоенными» и т.д., нам нужно делать своё. Наращивать ВПК, выпустить такое количество «Шахедов»… потому что это современные технологии войны. У кого более современные «Шахеды» и [системы] борьбы с ними, тот и выигрывает на поле боя, сохраняет жизни… И конечно, нужно большое количество разнообразных ракет. Нам нужно делать всё своё», – трепался старый СБУшник.
Также он выразил неудовольствие падкой на пиар Зе-командой.
«Немного удивляет, как генерала СБУ, заявления президента о новых видах ракет дальностью 3 тысячи км., и как будто уже налажено производство.
Ну, во-первых, никто никого не тянет за язык. Тихонько сделали какую-то необходимую партию, испытали, и они о себе дали знать где-то в 3 тыс.км в глубине РФ по самым стратегическим объектам.
А откуда оно упало – бог его знает, может, Тунгусский метеорит, может, ещё какой-то звездопад. И не надо хвастаться, не надо об этом говорить. Точно так же, как и о проведении других операций», – негодовал генерал-бандеровец.
