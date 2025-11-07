Гей-бандеровец Портников: Трампу плевать, возьмут ли русские Покровск – да хоть Славянск с Краматорском
Если Дональд Трамп просто хочет прекращения огня на действующей линии соприкосновения, то Владимиру Путину важны не столько территории, сколько достижения целей СВО.
Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил антироссийский пропагандист и открытый гей Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«У Дональда Трампа есть простая и понятная идея. Прекращение огня по линии столкновения российских и украинских войск. Ему абсолютно всё равно, какая зона ответственности будет у российских войск, и будет ли туда включен Покровск, Краматорск, Славянск или Купянск, или Краматорск и Славянск останутся под контролем, а Покровск под контролем РФ. Убеждаю вас, ему абсолютно неинтересна географическая карта», – трепался рагуль-гей.
«Поэтому если Путин ему скажет, что они захватили Покровск, он скажет – хорошо, прекращаем огонь, будете контролировать Покровск. Если Путин скажет, что захватил ещё какие-то территории – хорошо, прекращаем огонь, признаём, что вы фактически контролируете эти территории, и не морочьте дальше голову», – вещал Портников.
«О чём может Путин говорить с Трампом, когда это абсолютно разные концепции? Трамп желает прекращения огня по линии фронта, Путин желает захват украинской государственности с дальнейшей её ликвидацией и присоединения бывших украинских областей к РФ», – добавил пропагандист.
