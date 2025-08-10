«Газа на всех не хватит» – укро-громадян начали осторожно готовить к зиме
Дефицит газа остаётся главной проблемой Украины накануне нового отопительного сезона, уже ясно, что для всех потребителей топлива не хватит, признал в эфире канала «Рада» член профильного комитета парламента Сергей Нагорняк.
«Самый большой вызов – не в электроэнергетике, а наличия газа. Потому что россияне с декабря прошлого года по март этого года фактически сосредоточили свои атаки по газодобыче. И мы потеряли половину украинской газодобычи.
Чтобы пройти осенне-зимний период, нам нужно, по меньшей мере, докупить около 5,5 млрд кубометров газа хранилища. Это около 2,5 млрд евро», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Нагорняк также посетовал:
«Ну, а доноры сегодня не такие щедрые, как, условно говоря, были еще в 2023».
Он предупреждает, что газа точно на всех не хватит.
«У нас население, промышленность, теплоэлектрогенерация – станции, которые балансируют энергосистему – часть блоков на газе. И мы получили большое количество оборудования, которое устанавливается и частным бизнесом, – газотурбинные установки. И я не уверен, что каждой из этих категорий в случае дефицита газа мы сможем покрыть на 100% потребность».
