Гарантии НАТО – филькина грамота, вы либо за Украину, или идите нах…р, – генерал ВСУ

Гарантии, которые могут дать Украине «западные партнеры», пусть даже в формате 5-й статьи НАТО – это «филькина грамота».

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается российских и американских вбросов – только один ответ, дуля вам. С некоторыми пунктами я абсолютно могу согласиться, а некоторые – абсолютная профанация, особенно, что касается гарантий безопасности.

Ну, мы уже неоднократно наступали на грабли – и что касается «Будапештского меморандума», что касается «Минских договоренностей». Я не думаю, что мы снова наступим на эти же грабли. Нужно понимать, что вопрос гарантий по примеру НАТО, то это вообще филькина грамота, как и все эти соблюдения 5-й статьи – это также филькина грамота…

Когда будет стоять вопрос о гарантиях, то с моей точки зрения все члены НАТО должны написать конкретно, какие именно гарантии они в случае вооруженного нападения России на Украину, предоставляют в количестве вооруженных, обученных, мотивированных людей, техники, боеприпасов, в какой именно период они это сделают. Нужно конкретизировать – или вы за, или идите нахер», – заявил Кривонос.