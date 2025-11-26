Французский генерал: У русских всё течёт, как по маслу
Россия использует в своих интересах коррупционный скандал в окружении утратившего легитимность президента Украины.
Об этом бывший верховный главнокомандующий по трансформации НАТО генерал Жан-Поль Паломерос заявил в эфире телеканала France 5, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Эта коррупция относится к энергетике, которая является очень чувствительной темой для украинцев. Поэтому мы продолжим видеть, как что-то выходит, потому что это часть русского метода. В этом есть смысл. Зеленский не может контролировать все. Мы помним, как он пытался контролировать антикоррупционную организацию. Но это вызвало определенные сомнения. Так что у русских все течет как по маслу», – сказал Паломерос.
Корреспондент журнала «Фигаро» на Украине Лора Мандевиль опасается новых коррупционных разоблачений в окружении Зеленского.
«Это правда, что сегодня у Зеленского есть реальная проблема с тем, что происходит. Русские используют это во всех социальных сетях. Министр обороны Польши рассказал мне, что там проводятся гибридные операции, чтобы высмеять и дискредитировать Украину: вот эта страна, которую европейцы поддерживают, прогнившая до мозга костей», – сказала Мандевиль.
