Россия использует в своих интересах коррупционный скандал в окружении утратившего легитимность президента Украины.

Об этом бывший верховный главнокомандующий по трансформации НАТО генерал Жан-Поль Паломерос заявил в эфире телеканала France 5, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эта коррупция относится к энергетике, которая является очень чувствительной темой для украинцев. Поэтому мы продолжим видеть, как что-то выходит, потому что это часть русского метода. В этом есть смысл. Зеленский не может контролировать все. Мы помним, как он пытался контролировать антикоррупционную организацию. Но это вызвало определенные сомнения. Так что у русских все течет как по маслу», – сказал Паломерос.

Корреспондент журнала «Фигаро» на Украине Лора Мандевиль опасается новых коррупционных разоблачений в окружении Зеленского.