Финляндия стремительно превращает себя в приоритетную цель для РФ – финский военкор

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ещё есть шанс, что глядя на успехи России в украинском конфликте, трезвомыслящие политики остановят процесс подготовки Европы к самоубийственной войне.

Об этом в эфире видеоблога эстонского журналиста Олега Беседина заявил финский военный корреспондент Кости Хейсканен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Беседин спросил, сможет ли Европа поднять экономически военную машину для войны против России.

«Мы часто говорили, что этого не может быть… и этого. Все эти изъяснения финских, немецких политиков, политики других стран говорят о 2030 г., это как Апокалипсис, будет какая-то серьёзная заваруха. То бишь, сейчас все к этому готовятся. Я надеюсь, что этому не будет дан старт. Потому что пугать, что-то говорить, какие-то «Хаймарсы» направлять [с Эстонии на Ленинградскую область] – это ещё одно. Эстония, Латвия, Литва, Финляндия – шавки, которые гавкают на медведя, пытаются его укусить, покусывают, но сделать ничего не могут. Но эти пакости, в том числе, откуда летят эти беспилотники, куда они полетят… Тут заявили, что в Финляндии пороховой завод строится, то есть, получается, это будет цель приоритетная. Школа, где будут собирать беспилотники – цель приоритетная, завод по сборке других беспилотников – тоже. И Финляндия, получается, встала на военные рельсы, как и другие страны», – ответил Хейсканен.