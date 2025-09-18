Фермерам, пострадавшим от бомбежек ВСУ, компенсируют потери только льготными налогами

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Фермерам в Белгородской, Брянской и Курской областях сохранят льготный статус сельскохозяйственного товаропроизводителя.

Такой законопроект в первом чтении приняла Госдума РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня беспилотник залетел в квартиру. 15 тысяч рублей возьмите и живите спокойно. А если квартира полностью выгорела – 100 тыс. Наверное, это не совсем адекватно. Сгорел, например, гараж индивидуального предпринимателя, где стояли комбайн, трактор, сеялки, веялки. Это уже стоимость на несколько десятков миллионов», – возмутился депутат-коммунист Николай Коломейцев.

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов признал, что компенсации фермерам не предусмотрены, даже если они не могут выращивать растения и скот.

«Здесь не идет речь о компенсации. Говорится о праве сельхозпроизводителя применять налог, который является более преференциальным по сравнению со ставкой налога на прибыль организаций», – сказал Сазанов.

Законопроект сохраняет эти льготы фермерам, которые пострадали из-за действий ВСУ или не могут больше работать из-за последствий терактов и обстрелов. Такая ситуация сейчас сохраняется в трех приграничных областях, где ввели режим контртеррористической операции.

Имущество, принадлежавшее многим предпринимателям в этих регионах, было частично или полностью утрачено. Они теперь вынуждены использовать сырье, купленное у других компаний.