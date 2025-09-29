Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сегодня ночью со стороны России не было массированных пусков дронов, если сравнивать с масштабными ударами предыдущих дней.

Но здесь стоит обратить внимание, что даже с относительно небольшим количеством беспилотников украинская ПВО справилась из рук вон плохо.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего было зафиксировано 32 российских БПЛА, из которых едва ли не треть достигли своих целей.

«По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 23 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА на 8 локациях», – признают ВС ВСУ.

При этом отмечается, что в настоящее время атака продолжается, и на Украину заходят новые группы беспилотников. Кроме того, сообщается у пусках КАБов в направлении Днепропетровской области.

Дозировано начала всплывать информация о прилетах. Так, мэр Конотопа (Сумская область) нацист-тягнибоковец Артем Семенихин сообщил о прилете, но без подробностей.

«Снова взрыв был… В результате остановлена подача воды в город», – написал он.

Конотопский гауляйтер грозит оставить без света российскую столицу.