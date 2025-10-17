Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейские политики хотят продолжать войну с Россией сначала руками украинцев, а потом и своих соотечественников.

Об этом в интервью норвежскому телеведущему Гленну Дизену заявил заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Повестка дня европейских политиков, и некоторых лиц, принимающих решения в США, вполне ясна. Их цель – продолжать эту войну. Потому что для них это выгодно. Они считают, что это ослабляет Россию за счет украинского народа, но им плевать на украинский народ. Им все равно, сколько украинцев погибнет, и они бы очень хотели, чтобы на Украине была всеобщая мобилизация. Они хотят, чтобы война продолжалась. И это абсолютно ясно из их заявлений», – сказал Полянский.