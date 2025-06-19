Европейцы нашли новую лазейку для передачи Украине замороженных российских денег

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Европейская версия Politico со ссылкой на четырех чиновников, знакомых с ходом дела, пишет, что ЕС рассматривает возможность перевода почти 200 миллиардов евро замороженных российских государственных активов, хранящихся в Бельгии, в новый, более рискованный инвестиционный фонд, который будет выплачивать более высокие проценты.

По оценке издания, этот шаг не приведет к полной конфискации российских активов, против которой выступают несколько стран ЕС, в том числе Германия и Италия, из-за финансовых и правовых соображений, но зато позволит увеличить помощь Украине, недавно получившей в свой бюджет уже четвертый миллиард из этих денег.

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«Используя только проценты и оставляя основной капитал нетронутым, ЕС надеется избежать обвинений в нарушении международного права», – говорится в публикации.

Члены группы промышленно развитых стран G7 в прошлом году договорились предоставить Украине 45 млрд евро, полученных за счет инвестирования обездвиженных российских суверенных активов.

Однако доля ЕС в размере 18 миллиардов евро в кредите G7 будет полностью выплачена к концу нынешнего года, что вызывает вопросы о том, как потребности Украины в финансировании будут удовлетворяться в 2026 году.

Также сообщается, что чиновники ЕС ищут способы создать новый фонд простым большинством голосов, а не единогласно, чтобы обойти премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Перевод замороженных российских активов в новый инвестиционный фонд имеет еще одно потенциальное преимущество — он будет защитой от риска вето, которое Венгрия может наложить на продление санкций, и таким образом фактически вернуть деньги России, пишет Politico.

По данным издания, в течение последних недель Еврокомиссия вела неформальные переговоры с группой стран, включая Францию, Германию, Италию и Эстонию, чтобы изучить правовые способы сохранения замороженных активов на тот случай, если Венгрия заблокирует продление санкций, сообщили Politico два чиновника, знакомых с ходом переговоров.