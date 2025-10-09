Европа занимается диверсиями, а винит в этом Россию, – депутат Европарламента
Евросоюз бездоказательно обвиняет Россию в диверсиях, но при этом сам проводит акты саботажа. Об этом, выступая в Европарламенте, заявила депутат от ФРГ Кристин Андерсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Андерсон обвинила председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен во лжи и потребовала отставки.
«Госпожа фон дер Ляйен вышла из зала. Возможно, она меня боится. Тем не менее, когда ее самолет теряет сигнал GPS, Брюссель сразу же говорит: «О, это была Россия», даже не имея никаких данных.
Теперь мы больше не слышим об этих помехах. Ну, потому что это была не Россия, это была просто ложь, которую распространил председатель комиссии, как это часто бывает.
«Северный поток 2» взорван. Очевидно, это был акт саботажа. Но мы ничего не слышим от председателя комиссии. Так что, скорее всего, это была не Россия.
Да, Россия атакует нас пропагандой, кибератаками и многим другим, и на это должен быть ответ. Но нам нужны надежные институты, а эта комиссия занимается дешевым очернительством. И эта комиссия совсем не вызывает доверие, и она должна была уйти в отставку», – заявила Андерсон.
