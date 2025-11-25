Европа слаба и одинока из-за «шамана» Трампа – евродепутаты
Европейский парламент утвердил «первую в истории европейскую программу оборонной промышленности». Законопроект был принят 457 голосами «за», 148 депутатов проголосовали против, 33 воздержались. Бюджет программы составляет 1,5 млрд евро. Из них 300 млн евро будут направлены на поддержку Украины, а остальные – на производство оружия, в котором 60% комплектующих будут европейскими.
Большинство выступивших евродепутатов критиковали президента США Дональда Трампа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Рафаэль Глюксманн назвал его «шаманом», который заставляет Европу выбирать «между свободой и безопасностью».
«Мы смиряемся с его оскорблениями и не хотим, чтобы Украину принесли в жертву. Но давайте посмотрим правде в глаза. Мы, европейцы, одни перед лицом российского режима, который ведет войну на нашем континенте и представляет для нас прямую угрозу», – сказал Глюксман.
Он предложил увеличить бюджет и закончил свою речь нацистским лозунгом «Слава Украине».
«Переговоры между Россией и США в последние дни показывают, что Европа слаба и одинока. Одинока в поддержке Украины, и возможно, будет одинока в противостоянии российской агрессии в будущем и, конечно, в решении своей судьбы.
Мы не можем допустить, чтобы наши арсеналы опустели, и чтобы мы не могли производить оружие для Украины. Нам нужна автономно-интегрированная система вооружений, которая сможет поддерживать Украину и будет устойчивой. Но мы не можем скрыть тот факт, что 1,5 млрд долларов на эту программу недостаточно», – вторил ему евродепутат Жан-Марк Жермен.
Он предложил увеличить бюджет программы в 10 раз.
«Дональд Трамп представил свой «мирный план» из 28 пунктов. Давайте внесем ясность. Это не мирный план. Это требование капитуляции, направленное на то, чтобы отвлечь внимание от скандала с Эпштейном, который разразился у него на родине. И он, похоже, совершенно готов пожертвовать безопасностью Украины и Европы в этом процессе. В Европе наши рычаги воздействия на Трампа минимальны, потому что мы остаемся зависимыми», – сказала «зеленая» из Германии Ханна Нойманн.
