Европа сейчас опасна как никогда

Максим Столяров.  
10.07.2025 10:37
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина


России необходимо каким-то образом восстановить в Европе страх на несколько поколений вперёд, при этом, не переводя ситуацию в ядерную войну на уничтожение.

Об этом эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил в интервью белорусскому информагентству БелТА, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

России необходимо каким-то образом восстановить в Европе страх на несколько поколений вперёд, при этом,...

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«Нужно понимать всю степень этой опасности, не заниматься шапкозакидательством – с их стороны они думают, что мы бензоколонка с какими-то случайно завалявшимися ещё не совсем проржавевшими ракетами, а у нас – что европейцы все выродились, кому там воевать и проч. Эта тема у нас очень широко распространена.

Европа сейчас опасна как никогда. И только сила, и демонстрация силы способна предотвратить ситуацию, при которой нам придётся снова вразумлять европейцев так, чтобы на несколько поколений у них остался страх и готовность к плодотворному сотрудничеству. А сотрудничество весьма было плодотворным, мы от европейской цивилизации получили очень много», – сказал Шишкин.

Ведущий предположил, что как раз Украина может быть местом, где как раз и можно провести эту демонстрацию силы.

Эксперт не исключил такой возможности, но отметил, что это будет решать верховный главнокомандующий.

«Вот эта проблема, как, не переведя ситуацию в ядерную войну на уничтожение, одновременно восстановить страх в Европе и подтолкнуть их к взаимовыгодным партнёрским взаимоотношениям – это сейчас очень сложная проблема», – добавил Шишкин.

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