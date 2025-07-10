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России необходимо каким-то образом восстановить в Европе страх на несколько поколений вперёд, при этом, не переводя ситуацию в ядерную войну на уничтожение.

Об этом эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил в интервью белорусскому информагентству БелТА, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно понимать всю степень этой опасности, не заниматься шапкозакидательством – с их стороны они думают, что мы бензоколонка с какими-то случайно завалявшимися ещё не совсем проржавевшими ракетами, а у нас – что европейцы все выродились, кому там воевать и проч. Эта тема у нас очень широко распространена. Европа сейчас опасна как никогда. И только сила, и демонстрация силы способна предотвратить ситуацию, при которой нам придётся снова вразумлять европейцев так, чтобы на несколько поколений у них остался страх и готовность к плодотворному сотрудничеству. А сотрудничество весьма было плодотворным, мы от европейской цивилизации получили очень много», – сказал Шишкин.

Ведущий предположил, что как раз Украина может быть местом, где как раз и можно провести эту демонстрацию силы.

Эксперт не исключил такой возможности, но отметил, что это будет решать верховный главнокомандующий.