Европа очень сильная, но очень старая – стенания в Хельсинки

Елена Острякова.  
23.09.2025 15:10
  (Мск) , Москва
Просмотров: 319
 
Дзен, НАТО, Россия, Финляндия


Превосходство Европы над Россией сейчас больше, чем превосходство НАТО над странами Варшавского договора в годы «холодной войны».

Об этом старший научный сотрудник по России и Евразии Центра Дэвиса Найджел Гулд-Дэвис заявил на Хельсинском форуме по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чем больше экономика, тем больше возможностей производить оружие. Если судить по этому критерию, то у Европы есть все возможности сдержать и в конечном итоге победить Россию, если она сможет превратить свой потенциал в реальную силу. Это не только экономический вопрос, но и демографический. В отличие от «холодной войны», демографическое превосходство Европы просто по количеству граждан в 3,6 раза больше, чем у России. Так что если в долгих войнах все зависит от людей и ресурсов, то у Европы есть преимущество, о котором многие из нас даже не подозревают», – сказал Гулд-Дэвис.

При этом он признал, что сейчас баланс сил в Европе сложился в пользу России, поскольку Москва лучше контролирует свои ресурсы.

«Ключевой момент – превратить этот потенциал в реальную силу. И сейчас Европа сталкивается с проблемой, которая гораздо серьезней, чем во временя «холодной войны». Этот огромный потенциал нужно направить на военные расходы. У европейских стран сейчас гораздо меньше возможностей. Население стареет, растут расходы на социальное обеспечение», – посетовал Гулд-Дэвис.

