Европа не допустит прекращения войны – Карасев

Европейские лидеры не допустят мира и попытаются подтолкнуть США к продолжению войны против России.

Об этом в эфире Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большинство европейских стран не хотят отправлять миротворцев на Украину без участия Штатов или хотя бы поддержки с воздуха и разведки. Их задача – нажать на какие-то нужные рычаги в среде республиканцев, или каких-то лоббистов, для того, чтобы склонить Трампа на их план завершения войны. Но нам территорий не вернет никто. Вот мне нравится, сегодня все говорят про капитуляцию. Ну хорошо, верните территорию. Кто вернет территорию в ближайшее время? Что делать тогда? Вообще не подписывать?» – сказал Карасев.

Он подчеркнул, что Европа будет всячески саботировать мир и подталкивать США к войне, потому что боится остаться без американских денег.