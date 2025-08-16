Европа начала интриговать – вопреки предупреждению Путина
Главы ведущих стран Евросоюза сегодня выступили с заявлением, где вновь отвергаются главные цели России в СВО.
Это произошло, несмотря на озвученное на Аляске Владимиром Путиным предостережение о недопустимости интриг со стороны ЕС, когда в вопросе мирного соглашения по Украине наметился прогресс.
«Не должно быть никаких ограничений для Вооруженных сил Украины и для ее сотрудничества с третьими странами. У России не может быть права вето на вступление Украины в ЕС и НАТО… Мы готовы сохранять давление на Россию. Мы будем и далее усиливать санкции», – угрожают француз Макрон, немец Мерц, итальянка Мелони, поляк Туск, присоединившийся к ним британец Стармер и другие.
Военкор Александр Коц предполагает, что заявление европейцев – отказ от предложений Путина, озвученных ночью на Аляске.
«Уверен, что одним из условий Москвы окончания войны было как раз прекращение поставок Западом оружия на Украине. А интеграция НАТО – вообще одна из главных причин начала СВО. То есть, Запад, по сути, отверг предложение».
Политолог Вадим Трухачев поясняет:
«Собственно, именно этого от них и ожидали. Пока Россия не освободила хотя бы Харьков и Запорожье, они будут считать, что её можно победить путём сочетания военной помощи Украине и санкций».
