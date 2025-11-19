Есть риск, что НАТО зайдёт на Украину при начале коллапса ВСУ, – Крапивник

19.11.2025
Т.н. «коалиция желающих» может официально объявить о вводе войск на Украину, когда ВСУ будут на грани разгрома. Об этом в эфире видеоблога журналиста Ника Санчеза заявил отставной американский офицер Станислав Крапивник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Крапивника, неофициально тысячи военных Британии и Франции уже находятся на территории Украины.

«Это будет системный коллапс. Единственный вопрос сейчас в том, вмешается ли НАТО (по крайней мере, в лице западных европейцев), или они останутся в стороне

Они уже там да, мы знаем, что они там. В Одессе тысячи французов, французский Иностранный легион, который является частью французской армии, в Одессе есть и другие, подразделения британской армии. Мы точно знаем, что они там повсюду.

Официально или нет, но они там. Пойдут ли они официально туда или нет, поживем, увидим», – заявил Крапивник.

