Есть риск, что НАТО зайдёт на Украину при начале коллапса ВСУ, – Крапивник

Т.н. «коалиция желающих» может официально объявить о вводе войск на Украину, когда ВСУ будут на грани разгрома. Об этом в эфире видеоблога журналиста Ника Санчеза заявил отставной американский офицер Станислав Крапивник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Крапивника, неофициально тысячи военных Британии и Франции уже находятся на территории Украины.

