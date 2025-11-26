Если США остановят свою помощь Украине, это конец — французская журналистка

Большая часть переговоров по Украине проходит втайне от мировой общественности. Об этом журналист Элиз Винсент, занимающийся вопросами мировой обороны, заявила в эфире телеканала France 5, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мне интересно узнать, кого в глубине души интересует мир сейчас. Этот вопрос не так прост, если смотреть правде в глаза. Я не знаю, заинтересованы ли украинцы в немедленном мире. У них еще есть немного ресурсов. Заинтересованы ли русские в мире сейчас? Возможно, больше, чем мы думаем. Потому что их экономика перегрета, и они, возможно, готовятся объявить какую-то форму скрытой мобилизации своих резервистов. Возможно, тот, кто больше всех заинтересован, это Трамп. Вот почему это исходит от него», – сказала Винсент

По ее мнению, все зависит от того, остановят ли США свою военную помощь Украине.

«Единственное, что в сущности интересно, это то, действительно ли американцы пойдут на это — если план провалится, приостановят свою военную помощь. Потому что разведка поддерживает украинскую ПВО и нанесение ударов в глубину. А затем и поставки американского оружия. Если американцы больше не поставляют оружия, взятое со своих складов, они продолжают поставки оружия, заказанного у американских промышленников. Это происходит не всегда, но Дональд Трамп не отменял свои заказы. Если он приостановит это, это конец», – сказала Винсент.

Она уверена, что Европа не компенсирует Украине американскую помощь.