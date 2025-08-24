«Если прикажут» – Царёв готов избирать и быть избранным на украинских президентских выборах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Жители новых регионов Украины должны принимать участие в выборах президента Украины.

Об этом политик Олег Царев заявил в интервью Павлу Иванову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ограничения, принятые для граждан Украины, которые на территории РФ, и им запрещено принимать участие в выборах, должны быть сняты. Все граждане Украины должны иметь возможность принять участие в выборах президента. У нас 10 млн украинцев на территории России с российскими и украинскими паспортами: 5 млн пришло с новыми территориями и 5 млн приехало после 2014 года. Они должны иметь возможность проголосовать», – сказал Царев.

Он считает, что в этом случае России удастся провести лояльных политиков и в Верховную раду, и на президентский пост.

«Это серьезный пул для 26 млн находящихся в Украине. Поверьте, и фракцию можно провести, а можно и президентские выборы выиграть», – сказал Царев.

Он не исключил своего участия в таких выборах «если Родина скажет, а партия прикажет».