Российская армия продолжит освобождение всей территории Запорожской, Херсонской областей, а также ЛДНР.

Об этом заявил начальник генштаба геренал Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Соединения и воинские части объединённой группировки войск продолжат выполнять задачи по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в соответствии с утверждённым замыслом», – сказал Герасимов.

Это – еще один ответ на вбросы западных СМИ о якобы готовности Кремля отказаться от части территорий, включенных в состав России.

Интересно, что Герасимов упомянул об освобождении города Купянск, а также большей части Волчанска в Харьковской области.

Бои здесь начальник Генштаба назвал «созданием полосы обеспечения в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины».