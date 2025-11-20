Ещё один сигнал: Герасимов анонсировал освобождение всех областей, включенных в состав России

Михаил Рябов.  
20.11.2025 22:50
  (Мск) , Москва
Дзен, Россия, Спецоперация


Российская армия продолжит освобождение всей территории Запорожской, Херсонской областей, а также ЛДНР.

Об этом заявил начальник генштаба геренал Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Соединения и воинские части объединённой группировки войск продолжат выполнять задачи по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в соответствии с утверждённым замыслом», – сказал Герасимов.

Это – еще один ответ на вбросы западных СМИ о якобы готовности Кремля отказаться от части территорий, включенных в состав России.

Интересно, что Герасимов упомянул об освобождении города Купянск, а также большей части Волчанска в Харьковской области.

Бои здесь начальник Генштаба назвал «созданием полосы обеспечения в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины».

