«Ещё один фронт против путинской России!» – террорист Линдси Грэм анонсировал новый вариант «адских санкций»

внесенный ранее Россией в список террористов сенатор-республиканец Линдси Грэм провел пресс-конференцию, где анонсировал новый вариант «адских санкций» против Москвы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Грэм также угрожает американскими санкциями всем странам, которые после этого будут продолжать сотрудничать с Россией.

«Мы собираемся попытаться создать еще один фронт против путинской России. Если вы покупаете дешевую российскую нефть, чтобы поддерживать военную машину Путина, мы собираемся создать систему, в которой вы можете быть обложены тарифами. Выбирайте между нашей экономикой и дешевой российской нефтью», – сказал сенатор.

Далее он повторил старый фейк «похищении 19546 украинских детей» Россией.

«Есть четыре страны, которые по закону США считаются спонсорами терроризма. Сегодня мы хотим, чтобы вы добавили еще одну. Этот законопроект, если его примут, будет считать Россию спонсором терроризма по законам США, пока они не вернут детей. Если вы хотите проголосовать против, мы сделаем вас знаменитыми. Вам нужно проголосовать», – угрожает Грэм.

Он устроил шоу, вписав собственноручно Россию в список, где уже находятся Северная Корея, Куба, Сирия и Иран.