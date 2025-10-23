Еще не зима, а мы уже без света, дайте денег на ПВО, – стенания укро-депутатки
Украине нужны средства из замороженных российских активов, чтобы восстановить разрушенную энергосистему и закупить ПВО. Последние российские удары были крайне эффективны, восстановить последствия не могут уже несколько дней.
Об этом в эфире Times Radio заявила депутат Верховной рады Украины Кира Рудик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это (экспроприация активов, – авт.) будет иметь огромное значение для нашей способности закупать оружие, в котором мы отчаянно нуждаемся, и для нашей способности восстановить часть энергетической системы, разрушенной Россией за последние четыре года. Я приведу вам пример – после недавних атак в некоторых городах до сих пор нет электричества. В Киеве электричество отключали на полдня, были перебои с водой, а сейчас только середина октября. В конце октября еще даже не зима, а зимы здесь очень суровые.
Нам действительно нужна дополнительная поддержка, и она должна быть масштабной, чтобы мы могли закупить дополнительные системы ПВО, чтобы восстановить то, что разрушила Россия. Поэтому идея взять эти деньги… из замороженных российских активов — это справедливый и правильный путь», – заявила Рудик.
