ЕС готовится закупить оружия Украине на десятки милиардов долларов

Игорь Шкапа.  
30.07.2025 13:53
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС


 Главные союзники киевского режима намерены запросить в ЕС десятки миллиардов евро кредитов для закупки оружия Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает американское издание Politico.

 Главные союзники киевского режима намерены запросить в ЕС десятки миллиардов евро кредитов для закупки...

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Отмечается, что скоро истекает крайний срок подачи заявок на новую программу кредитования в обмен на оружие в рамках Механизма содействия безопасности в Европе на сумму 150 миллиардов евро. Схему кредитования предложила Еврокомиссия в рамках более широкой программы ReArm Europe и направлена на стимулирование оборонной промышленности Европы и сокращение многолетней военной зависимости блока от США.

«Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Испания, Финляндия, Венгрия и Литва официально выразили заинтересованность в получении кредитов», – сказал журналистам представитель ЕС по вопросам обороны Томас Ренье.

Пообещали успеть до крайнего срока и Чехия, Латвия, Болгария и Греция.

По словам людей, знакомых с планами правительств, Франция, скорее всего, подаст заявку на кредиты, в то время как Германия, Швеция и Нидерланды, как ожидается, откажутся.

«Европейские страны сталкиваются с растущим давлением, вынуждающим их увеличивать собственные запасы вооружений и увеличивать военную помощь Украине после того, как президент США Дональд Трамп дал понять, что не желает продолжать финансировать военные усилия Киева», – говорится в статье.

Кроме того, изучается возможность прямых закупок оружия у украинских компаний.

«Это позволило бы Киеву увеличить масштабы оборонного производства и технологическую интеграцию с ЕС», – сказал Politico сообщил неназванный украинский дипломат.

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