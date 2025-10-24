«Эту катастрофу создал Трамп»: ЕС расколется, а Путин заберёт Одессу – Вилкерсон

Единственный оставшийся для России способ установить стабильный мир на Украине – это лишить её выхода к морю.

Об этом в эфире видеоблога американской журналистки Рейчел Блевинс заявил бывший глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Вилкерсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Путин знает, что ничего не добьется от Трампа или европейцев в отношении Украины. Я думаю, что он принял решение, и сейчас оно верное на 99% – закончить эту войну.

Выключить свет в Киеве, может быть, во всей Украине, и взять Одессу тоже. И тогда у Украины не будет даже порта на Черном море», – сказал Вилкерсон.