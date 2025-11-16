«Это угроза»: количество украинских дезертиров практически сравнялось с численностью ВСУ

80% насильно мобилизованных украинцев убегают из центров комплектования и обучения, так и не доехав до фронта.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил секретарь оборонного комитета Рады полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У России намного больше ресурсов. В следующем году на свою оборону тратит 230 миллиардов, а мы – 60 миллиардов планируем, если ещё сможем их найти. А война – это экономика.

К тому же, часть этих денег потратим на бесплатный проезд, на «вовину тысячу»… Это популизм. Бойцам на фронте многого не хватает, а мы занимаемся такими вещами.

Если все знают, что в армии критический дефицит дронов и снарядов, то кто туда пойдёт», – сказал Костенко.

«Нам нужно работать с дезертирами. У нас скоро количество дезертиров сравняется с армией. К тому же, это будет отдельная часть общества, которая ещё и претензии будет выдвигать воюющим. 80% мобилизованных бегут из центров подготовки… Миллионы уклонистов, которые прячутся, и наблюдают со стороны», – жаловался полковник.

Опасения СБУшника показательны, считает бывший инженер «Южмаша» Алексей Васильев.

«Испуганно рассуждает про политическую силу, представленную дезертирами, которая будет угрожать его любимой партии войны… Представителей партии войны на Украине ожидает бегство, или необходимость пройти фильтрацию и ответить по закону в случае совершения военных преступлений.

А вот дезертирам после фильтрации, особо ничего не угрожает, если они ничего не совершали до этого. Те, кто не стал сражаться в рядах ВСУ с оружием в руках против нас, даже из-под палки и под угрозой преследования – точно не наши враги.

А, учитывая что это в подавляющем большинстве этнически русские люди, то после проверки, думаю, они быстро станут русскими гражданами», – отметил он.

