«Это системная проблема: прорывы русских будут происходить всё чаще» – безногий ВСУшник

Тарас Стрельцов.  
24.08.2025 19:48
  (Мск) , Львов
Просмотров: 129
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВСУ не хватает сил, чтобы сдержать наступление российской армии и стабилизировать ситуацию.

Об этом на канале «Львов медиа» заявил потерявший ногу во время «контрнаступа» ВСУ Николай Мельник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нужно смотреть на тенденции. Почему противник так сильно продвинулся в направлении Доброполья? Потому что у нас не было достаточного количества сил и средств, чтобы остановить этот прорыв.

Системные проблемы в украинской армии никуда не делись, и то, что мы смогли стабилизировать ситуацию – это временно. Без системных решений, усиления мобилизации и подготовки, такие прорывы будут происходить всё чаще», – сказал Мельник.

Он пожаловался, что украинская армия быстро тает из-за массового дезертирства, поэтому ВС РФ продвигаются на всех направлениях.

«Мы каждый день видим, что противник где-то продвигается. Не сильно, но тенденция нехорошая», – резюмировал инвалид.

