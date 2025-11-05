Это позор – на 100 русских снарядов мы отстреливаем до 10, – британский наемник

Анатолий Лапин.  
05.11.2025 13:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 373
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Сюжет дня, Украина


Украина за более, чем три года конфликта так и не смогла наладить поставки снарядов даже с помощью всего НАТО. Это позор, заявил в эфире телеканала ICTV участвовавший в нескольких конфликтах британский наемник с позывным «Цезарь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам порой приходится пользоваться советскими запасами 1970-х годов. Если бы НАТО сумело как-то ускорить поставки боеприпасов на передовую, это сохранило бы много жизней.

Из-за нехватки боеприпасов, мы хотели бы иметь возможность вести огонь тогда, когда нам нужно. Я понимаю, что мы должны поддерживать другие роты или батальоны, но на каждые 100 снарядов, которые русские стреляют по нам, мы можем ответить, может быть, 10.

В те дни, когда я служил в парашютном полку, мы получали огневую задачу, и у тебя было четыре минометных ствола, все стреляли одновременно, расходовали по 40-50 снарядов на ствол за один залп.

Прямо сейчас мы делаем меньше 10 выстрелов за залп. Это позор, потому что у вас есть парни, которых мы прикрываем, и мы просто не можем дать им должное прикрытие».

Метки: ,

Все новости за сегодня



