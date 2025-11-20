Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны Евросоюза за годы СВО закупили у России товаров и энергоресурсов на сумму почти в два раза превышающую помощь Украине.

Об этом по итогам министерской встречи в Брюсселе заявила глава МИД Швеции Мария Стенергард, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

