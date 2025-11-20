Это позор! Мы дали Украине в два раза меньше, чем сами финансируем Россию – глава МИД Швеции
Страны Евросоюза за годы СВО закупили у России товаров и энергоресурсов на сумму почти в два раза превышающую помощь Украине.
Об этом по итогам министерской встречи в Брюсселе заявила глава МИД Швеции Мария Стенергард, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я уже много раз говорила о том, как важно увеличить поддержку Украины и усилить давление на Россию. Но правда в том, что поддержка Украины недостаточна, а поддержка России слишком велика.
Что я имею в виду? С начала полномасштабного вторжения европейские страны и Европа в целом оказали Украине финансовую поддержку в размере 187 миллиардов евро. За тот же период мы импортировали российскую нефть и газ на сумму 201 миллиард евро.
Если добавить другие статьи импорта, то общая сумма составит 311 миллиардов…
То есть мы оказываем Украине финансовую поддержку на сумму 124 миллиарда евро. Это позор», – расстроилась Стенергард.
