«Это обернётся катастрофой»: Покровск высосал последние резервы ВСУ – укро-политолог

Вадим Москаленко.  
11.11.2025 17:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 521
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Попытки Киева удержать Красноармейск лишают ВСУ боеспособных резервов на других направлениях.

Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Попытки Киева удержать Красноармейск лишают ВСУ боеспособных резервов на других направлениях. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В ближайшие дни драма в Покровске может перерасти в трагедию. Потому что ВСУ попытаются разжать клещи, но факт есть факт – Покровск почти потерян.

И Покровск превращается в ту воронку, которая высасывает последние украинские резервы, которые вынуждают снимать, оголять другие участки.

И результаты не преминули сказаться. Это обход Запорожской области с востока – линии укреплений. Это как немцы в 1940 году с линией Мажино, которые не стали штурмовать в лоб.

Это может к концу ноября привести к потере Гуляй-Поля. Это может иметь далеко идущие последствия, поскольку там тоже ровная как стол местность, там нет населенных пунктов», – указал Золотарев.

«Но не только Запорожье, это еще и прорывы на других направлениях. Россияне будут стремиться объединить плацдармы у Волчанска и Купянска. Ведь наши наиболее боеспособные части уходят тушить пожар под Покровском, оставляют части ТРО, которые хуже вооружены и мотивированы.

Возможно, сама по себе потеря Покровска и не приведет к обвалу фронта. Но ослабление других участков фронта может как раз привести к катастрофическим последствиям. Как бы там ни было, но с резервами у противника дела обстоят лучше», – подытожил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить