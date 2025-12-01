«Это нормально!» – Макрон усердно отмывает Зеленского от коррупционного скандала
Европейские лидеры готовы мириться с украинской коррупцией, пока в «незалежной» функционируют подконтрольные Западу службы.
Об этом на встрече с украинским узурпатором Владимиром Зеленским заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Что касается коррупции – мы тщательно следим за происходящим. Антикоррупционные органы на Украине действительно выполняют свою работу. Так что работа проведена.
Разве мы имеем право давать какие-то уроки Украине? Если там всё происходит в рамках правосудия и специальных процедур, это всё нормально», – трепался Макрон.
«Сейчас всех должно беспокоить то, что вы не найдёте ни одного антикоррупционного дела в России. Потому что там нет независимых органов борьбы с коррупцией и надлежащего правосудия.
Все деньги идут на войну, и не перед кем отчитываться – вот, как работает эта система. На Украине всё работает по-другому, а в России это настоящая диктатура», – распинался французский петух.
