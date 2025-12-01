Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейские лидеры готовы мириться с украинской коррупцией, пока в «незалежной» функционируют подконтрольные Западу службы.

Об этом на встрече с украинским узурпатором Владимиром Зеленским заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается коррупции – мы тщательно следим за происходящим. Антикоррупционные органы на Украине действительно выполняют свою работу. Так что работа проведена. Разве мы имеем право давать какие-то уроки Украине? Если там всё происходит в рамках правосудия и специальных процедур, это всё нормально», – трепался Макрон.