Украина при поддержке ЕС и Британии намерена воевать до 2027 года. Однако на убой собираются гнать самых бедных и бесправных.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявила депутат ВР Анна Скороход, избравшаяся в парламент от партии «Слуга народа», но впоследствии исключенная из фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский заручился поддержкой Евросоюза и Великобритании. Вот они выступают за продолжение войны. Они рассчитали, что они её финансируют до 27-го года включительно. То есть они за то, чтобы война не заканчивалась, а мы воевали дальше. У Трампа позиция другая, абсолютно противоположная – лучше плохой мир, чем хорошая война. И для него действительно приоритет – окончание войны. Поэтому здесь нужно уже понять, мы умные или красивые, и с кем мы дальше идём», – рассуждала она.

По ее словам, еще лучше будет поинтересоваться у людей, нравится ли им очередное продление военного положения и мобилизации.