Это не шутка. Трамп «решительно подтвердил» свои планы купить сектор Газа под элитную застройку

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США могут купить у Израиля сектор Газа, установить над ним контроль и затем восстановить при помощи арабских стран.

Как передает Reuters, об этом Трамп сказал на борту самолета Air Force One по дороге в Новый Орлеан на чемпионат Национальной футбольной лиги за Суперкубок:

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«Я намерен купить Газу и владеть ей. Что касается ее восстановления, мы можем передать это по частям другим государствам на Ближнем Востоке, чтобы они отстроили отдельные части, другие люди могут это сделать под нашим патронатом. Но мы намерены владеть ею, забрать ее и убедиться, что ХАМАС не вернется. Возвращаться некуда. Это место под снос. Оставшееся там будет снесено», – сказал Дональд Трамп журналистам.

Отпущенных боевиками ХАМАС израильских заложников Трамп назвал «будто бы пережившими Холокост»:

«Не знаю, как долго мы сможем это терпеть», – пригрозил хозяин Белого дома.

Трамп уверен, что убедит соседние арабские страны принять палестинских беженцев из Газы, а им самих – добровольно покинуть сектор навсегда:

«Они не хотят возвращаться в Газу. Если бы мы могли дать им дом в более безопасном месте. Единственная причина, по которой они говорят о возвращении в Газу, в том, что у них нет альтернативы. Когда у них будет альтернатива, они не захотят возвращаться в Газу», – считает Трамп.

Тем временем, на встрече в Каире февраля главы МИД Египта, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара отвергли предложение Трампа о перемещении жителей сектора Газа.

Также Трамп подтвердил, что не шутил и насчет присоединения Канады. Он по прежнему считает, что что Канаде будет выгодно присоединение к США в качестве 51-го штата.

“Мы ежегодно теряем из-за Канады $200 млрд, я не позволю этому продолжаться”, — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Кроме того американский президент назвал Канаду “нежизнеспособной страной” с недостаточными оборонными расходами.

Не стоит удивляться таким планам американского президента и считать идеи о покупке Гренландии или Газы чем-то невиданным ранее в мировой истории. Для СШа покупка земель – это вообще один из легитимных способов их расширения.

Не будем говорить о самом начале американской истории – покупке первыми колонистами у индейских племен территории нынешнего острова Манхэттен, ныне входящего в состав Нью-Йорка.

Но и в более поздние времена США расширялись подобным образом: у Испании купили территории будущих штатов Нью-Мексико и Калифорния. Территория последней была расширена за счет покупки русских колоний на побережье Тихого океана. Затем у России была приобретена Аляска, а у Франции – нынешний штат Луизиана.