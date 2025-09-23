Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В среднем каждый третий военнослужащий ВСУ становится дезертиром, потому что понимает, что его необученным бросят на смерть. Об заявил командир 3-го штурмового корпуса ВСУ, основатель запрещенного в РФ «Азова» Андрей Билецкий (в списке террористов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На прошлой неделе офис Генпрокурора опубликовал статистику, что 250 тысяч дел по самоволкам и дезертирству. Это много или мало?» – спросила ведущая.

«У нас армия менее 900 тысяч – значит, это каждый третий солдат. Это космическая цифра. Это очень комплексное явление. Дезертируют люди, которых набрали в учебные центры, которым ещё толком автомат не выдали, которые за тысячу километров от линии фронта. Дезертируют также старые опытные бойцы, которые 3-4 года прослужили на фронте. Дезертируют специалисты, связисты, и тому подобное», – перечислил нацист.