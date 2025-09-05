«Это катастрофа»: из ВСУ сбежала армия Франции в полном составе

Игорь Шкапа.  
05.09.2025 18:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 799
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Масштабы дезертирства в украинской армии приобрели угрожающий характер.

Об этом в эфире ток-шоу «Новый отсчет» заявил депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Александр Федиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Масштабы дезертирства в украинской армии приобрели угрожающий характер. Об этом в эфире ток-шоу «Новый...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

К депутату с вопросом обратилась ведущая, приведя данные генпрокуратуры, согласно которым, по СОЧ и дезертирству открыто 250 тысяч уголовных дел.

«И это равно, например, армии Франции, где 200 тысяч человек. Господа, это катастрофа?», – спросила она.

Политик обратил внимание, что оставивший боевую часть солдат уже не является боевой единицей.

«То есть в ТЦК галочка поставлена, когда он попал в подразделение, когда он ушел в СОЧ, у них его нет. Поэтому это катастрофа, ибо когда есть выполнение боевого задания и командир рассчитывает его с учетом численности, которая у него есть для выполнения тех или иных задач. И тут кто-то собрался и ушел… И это катастрофа», – резюмировал Федиенко.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить