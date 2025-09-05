«Это катастрофа»: из ВСУ сбежала армия Франции в полном составе
Масштабы дезертирства в украинской армии приобрели угрожающий характер.
Об этом в эфире ток-шоу «Новый отсчет» заявил депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Александр Федиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
К депутату с вопросом обратилась ведущая, приведя данные генпрокуратуры, согласно которым, по СОЧ и дезертирству открыто 250 тысяч уголовных дел.
«И это равно, например, армии Франции, где 200 тысяч человек. Господа, это катастрофа?», – спросила она.
Политик обратил внимание, что оставивший боевую часть солдат уже не является боевой единицей.
«То есть в ТЦК галочка поставлена, когда он попал в подразделение, когда он ушел в СОЧ, у них его нет. Поэтому это катастрофа, ибо когда есть выполнение боевого задания и командир рассчитывает его с учетом численности, которая у него есть для выполнения тех или иных задач. И тут кто-то собрался и ушел… И это катастрофа», – резюмировал Федиенко.
