«Это диверсия!» – могилизаторы хватают инженеров-дронщиков у проходных заводов

Вадим Москаленко.  
04.09.2025 15:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 434
 
Дзен, Мобилизация, Украина


Из-за беспредела ТЦК украинские предприятия ВПК столкнулись с серьёзным дефицитом грамотных инженеров. Об этом на заседании Верховной рады заявила депутат Галина Янченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ждут какого-то решения более полутора тысяч компаний, это более 300 тысяч человек, которые помогают фронту производством оружия.

На военных предприятиях не хватает кадров. Кадровый голод – проблема всех сфер, но особенно в оборонных предприятиях, тем более, когда речь идет об узкопрофильных и узкоспециализированных работниках», – сказала Янченко.

«Это равнозначно диверсии. Особенно когда инженеров, пришедших делать дроны или боеприпасы, забирают у ворот их предприятий ТЦК, пока они не успели забронироваться. А без обновления данных и прохождения ВЛК забронироваться невозможно. Поэтому имеем замкнутый круг», – возмутилась депутат.

В тот же день парламент принял законопроект, позволяющий на 45 дней бронировать некоторых сотрудников ВПК. Их покорность нацистскому режиму, готовому в любой момент бросить на верную смерть даже таких «ценных специалистов», конечно, удивляет.

