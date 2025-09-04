«Это диверсия!» – могилизаторы хватают инженеров-дронщиков у проходных заводов

Из-за беспредела ТЦК украинские предприятия ВПК столкнулись с серьёзным дефицитом грамотных инженеров. Об этом на заседании Верховной рады заявила депутат Галина Янченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ждут какого-то решения более полутора тысяч компаний, это более 300 тысяч человек, которые помогают фронту производством оружия.

На военных предприятиях не хватает кадров. Кадровый голод – проблема всех сфер, но особенно в оборонных предприятиях, тем более, когда речь идет об узкопрофильных и узкоспециализированных работниках», – сказала Янченко.