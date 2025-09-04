«Это диверсия!» – могилизаторы хватают инженеров-дронщиков у проходных заводов
Из-за беспредела ТЦК украинские предприятия ВПК столкнулись с серьёзным дефицитом грамотных инженеров. Об этом на заседании Верховной рады заявила депутат Галина Янченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ждут какого-то решения более полутора тысяч компаний, это более 300 тысяч человек, которые помогают фронту производством оружия.
На военных предприятиях не хватает кадров. Кадровый голод – проблема всех сфер, но особенно в оборонных предприятиях, тем более, когда речь идет об узкопрофильных и узкоспециализированных работниках», – сказала Янченко.
«Это равнозначно диверсии. Особенно когда инженеров, пришедших делать дроны или боеприпасы, забирают у ворот их предприятий ТЦК, пока они не успели забронироваться. А без обновления данных и прохождения ВЛК забронироваться невозможно. Поэтому имеем замкнутый круг», – возмутилась депутат.
В тот же день парламент принял законопроект, позволяющий на 45 дней бронировать некоторых сотрудников ВПК. Их покорность нацистскому режиму, готовому в любой момент бросить на верную смерть даже таких «ценных специалистов», конечно, удивляет.
