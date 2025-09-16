«Это что за Гестапо?» – людоловы ТЦК избили и унизили недобитого в Угледаре «ветерана»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Случаи беспредела и преступлений, связанных с ТЦК, насчитываются десятками, а то и сотнями тысяч, даже если верить откровенно заниженной и неточной официальной статистке.

Об этом на заседании Верховной рады заявил скандальный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вчера: пгт Стеблив, Городищенский ТЦК бьет и пытает инвалида войны, который прошел Угледар, который воевал за Украину, и, будучи тяжело раненым, получил инвалидность. Как инвалид войны, был уволен из рядов ВС. А дальше, когда ТЦК «бусифицировал» его брата, он пытался разобраться, что происходит, и почему никто не смотрит ни на документы, ни на что, то вместо уважения к инвалиду войны, его били, пытали. Это что за Гестапо вообще?», – вопрошал нацист.

Он рассказал, что расспрашивал на данный счёт уполномоченную президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольгу Решетилову, и та сказала, что «по нашим оценкам, в 5-7% случаев только есть нарушения».

«Во-первых, я с этим не согласен и думаю, что это только зафиксированые. Сколько же тех случаев, которые мы не знаем? Те, кто откупился, они же не пойдут рассказывать. Даже если представить, что это 5-7%– это десятки, а может тысяч случаев коррупции, нарушения прав человека, избиения и вплоть до убийства, потому что и такие случаи есть, когда людей убивали работники ТЦК. И это совершенно позорно», – распинался порошенковский депутат-«скотобаза».

Его дополнил однопартиец Владимир Арьев.