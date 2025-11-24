Сегодня вновь поговорим об украинской уличной политрекламе. Она претерпела некоторые изменения по сравнению с предыдущими обзорами. Хотя тон в ней по-прежнему задают борды с мордами головорезов из «Азова» (террористы, запрещены в РФ) – появилось и кое-что новое. В частности, явно ширится кампания по пиару главуправления разведки во главе с его шефом террористом Будановым.

И происходит это аккурат в момент, когда кураторы явно «сливают» Зе-торчка. На горизонте опять мираж выборов.



На улицах понатыканы плакаты ГУР с призывами пополнять шпионские ряды. Вверху агитки – корявая черно-белая вилка, которая, согласно расшифровке «представляет собой трезубец, отдельные грани которого сливаются с черным фоном, что символизирует скрытую часть деятельности разведки, а другие грани осветлены белым цветом, что символизирует публичную сторону деятельности».

«Для исполнения особых задач на (скрытая часть) и (скрытая часть) направлениях ищем разведчиков с яй (скрытая часть) и хорошим чувством юмора», – гласит реклама.

Наш старый знакомый, русский киевлянин Олег, комментирует это так:

«Насчет яиц – что, в ГУРе проблема с наседками? (Смеется). Да их, как собак нерезаных, в каждой подворотне. Только и делают, что квохчут, то бишь стучат на всех подозрительных».

Приглашаются кандидаты и на пополнение в батальон «Шаман» – спецназ того же ГУРа. Эта зондер-команда уничтожала людей на Донбассе еще с 2014 года, а потом «отличилась» в Буче, когда свои убийства мирных жителей выдала за преступление России. Зверствовали «веселые» уроды и в Бахмуте. Теперь вот шаманят в агитпропе, косвенно агитируя за своего главного начальника.

Кстати, некоторое время назад на киевском Подоле намалевали мурал, символизирующий «подвиг бойцов ГУРа, которые рискуют и всегда идут вперед». Его центральный персонаж – тот самый Буданов, на руках коего восседает кот, над головой символ украинской разведки – сова, а вокруг ромашковое поле. Вот как трактует свою мазню «авторка»:

«Ромашковое поле символизирует жизнь, а оборванные лепестки на некоторых цветах – потери украинского войска. Относительно кота – это известный разведчик Гюнтер, проживающий в приемной Буданова».



По поводу мурала до сих пор встречается много восторгов в СМИ и соцсетях. Народ хавает и умиляется. И, судя по хвастливым рапортам пресс-службы, активно пополняет ряды «героических разведчиков», у которых вместо голов яйца. Возможно, даже не подозревая, что их пошлют не только устраивать теракты на «замазанных строчках» (Донбасс, Россия, Европа), а и однажды могут привлечь к «акциям» внутри страны. Не исключено, что и против Зельца. Во всяком случае, уже давно ходят проверенные сплетни, что Буданов не прочь занять его место.

Что же касается «Азова», он тоже не желает пасти задних. Новый предвыборный трюк – сюжеты со слоганом «Мы здесь живем». Людоед-террорист Билецкий слащаво лыбится с ребенком на руках, всякие сусальные дядьки и тетки в камуфляже на ту же тему притворно кривляются.

Сюда еще можно добавить набирающего медиа – силу Залужного.