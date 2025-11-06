«Эта проблема была во всех войнах» – полковник ЛНР о фиктивных «участниках» СВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Проблема фиктивных статусов участников боевых действий существует, и необходим такой механизм её решения, который не обрушит бюрократическую машину и на реальных бойцов и героев СВО.

Об этом в своём видеоблоге заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«От одного из ветеранов удалось услышать о довольно болезненной теме чиновников/депутатов, которые получают фиктивный статус участников СВО (часто пребывая в зоне боевых действий формально), а затем, благодаря статусу, различные бонусы и продвижение по карьерной лестнице. Проблема действительно есть?», – процитировал подполковник вопрос «ПолитНавигатора».

«Эта проблема всегда была во все войны. И у нас, когда в 2014 происходили события, и от ребят слышал, которые участвовали и в Афганистане, и в Чеченской кампании, и в Югославии – везде эти факторы были, они есть и будут. К сожалению, никуда мы от человеческого фактора не денемся… Вопрос болезненный. Крайне негативно воспринимается нашими военнослужащими, по поводу пиара на крови наших военнослужащих. И в любом случае, какие-то механизмы нужно разрабатывать», – ответил Марочко.

Однако он указал на ещё одну проблему.