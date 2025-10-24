Эксперт раскрыл, где находится «кощеева игла» украинской энергетики

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если Россия ударит по объектам, распределяющим электроэнергию от АЭС, то Украина погрузится в тотальный блэкаут.

Об этом в эфире львовского канала НТА заявил эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он заметил, что украинские ТЭС и ГЭС по большей части повреждены, у них большая аварийность, и они нуждаются в капремонте. Гость эфира порадовался, что нетронутыми остаются высоковольтные подстанции, связанные с АЭС.

«Если они будут повреждены, это может привести действительно к блэкауту», – опасается эксперт.

По его словам, даже летом, когда АЭС выводились на ремонт, начинались отключения света, причем даже ночью – во время снижения пиковых нагрузок.