Эксперт раскрыл, где находится «кощеева игла» украинской энергетики
Если Россия ударит по объектам, распределяющим электроэнергию от АЭС, то Украина погрузится в тотальный блэкаут.
Об этом в эфире львовского канала НТА заявил эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Он заметил, что украинские ТЭС и ГЭС по большей части повреждены, у них большая аварийность, и они нуждаются в капремонте. Гость эфира порадовался, что нетронутыми остаются высоковольтные подстанции, связанные с АЭС.
«Если они будут повреждены, это может привести действительно к блэкауту», – опасается эксперт.
По его словам, даже летом, когда АЭС выводились на ремонт, начинались отключения света, причем даже ночью – во время снижения пиковых нагрузок.
«И вот то, что АЭС работают стабильно пока… дай дай Бог, чтобы они и работали стабильно, и, по крайней мере, закрывали часть электроэнергии, которой будет хватать на определенный период… с отключениями даже жить», – надеется Корольчук.
