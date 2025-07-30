Экс-комбриг ВСУ: Ситуация на флангах показывает, что Покровск надо оставлять
Русские будут проникать в Красноармейск (Покровск) малыми группами и накапливать силы, чтобы затем дать бой украинскому гарнизону в их тылу.
Об этом на канале 1+1 заявил представленный как «бывший комбриг одной из бригад ВСУ» Александр Саенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ситуация очень серьёзная в районе Покровска, потому что врагу удалось вцепиться в окраины города. Опыт и анализ дальнейшей ситуации говорит, что дальше будет просачивание отдельных групп военнослужащих. Думаю, на протяжении недели-двух они будут накапливаться в подвалах, в строениях, у них есть связь с непосредственным командованием.
Поэтому сейчас они не будут проявляться. А когда их будет становиться от 80 до 100 лиц, тогда они проявятся, и мы увидим уже городские бои в городе, и по сути, это будет в тылу наших передовых подразделений», – тревожится Саенко.
«У меня сейчас нет исходных данных, чтобы сказать, нужно ли биться за Покровск. С точки зрения его географического положения, нужно. С точки зрения ситуации на флангах Покровск, это очень неблагоприятная ситуация. Мы, к сожалению, упустили момент подготовки логистических путей. Нужно учиться у оккупантов. Когда они готовятся к таким оборонным боям, они копают подземные туннели, чтобы там автомобили могли делать логистику.
Мы это видели и на Юге, и в Курской области. Мы такого почему-то не делаем», – сокрушается экс-комбриг.
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