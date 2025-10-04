Экс-командующий аэромобильными войсками ВСУ жалуется, что на фронте все плохо
Несмотря на заявления украинского руководства, ВСУ не удалось срезать Добропольский выступ.
Об этом в эфире «Львов медиа» заявил экс-командующий аэромобильными войсками ВСУ полковник Иван Якубец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В районе Доброполья пытаются уже неделю разрезать вклинившуюся группировку. И, к сожалению, пока не вышли на решающую фазу. Вот когда выйдут, тогда и будем говорить, что они молодцы», – сказал экс-командующий.
По его словам, пока можно говорить лишь о тактических успехах и не более.
«Но пока эта группировка не уничтожена и даже не изолирована полностью», – добавил он.
Встревожен гость эфира ситуацией в Днепропетровской области (Новопавловское направление).
«Здесь мы тоже теряем определенные территории небольшие. Хоть и в серой зоне, как там пишут или говорят наши эксперты, но все же там, в морально-психологическом плане существует уверенность в том, что они побеждают. Потихоньку, помаленьку, но все же побеждают, что мешает нам в международном и дипломатическом плане. Это усиливает стремление российского руководства продолжать войну.
К сожалению, нам не удается остановить врага. Они уже зашли в Днепропетровскую область. Уже приближаются к первому более или менее крупному населённому пункту [Новопавловка]. Это тоже не очень хорошо», – сокрушается Якубец.
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Сентябрь
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: