Экс-командующий аэромобильными войсками ВСУ жалуется, что на фронте все плохо

Несмотря на заявления украинского руководства, ВСУ не удалось срезать Добропольский выступ.

Об этом в эфире «Львов медиа» заявил экс-командующий аэромобильными войсками ВСУ полковник Иван Якубец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В районе Доброполья пытаются уже неделю разрезать вклинившуюся группировку. И, к сожалению, пока не вышли на решающую фазу. Вот когда выйдут, тогда и будем говорить, что они молодцы», – сказал экс-командующий.

По его словам, пока можно говорить лишь о тактических успехах и не более.

«Но пока эта группировка не уничтожена и даже не изолирована полностью», – добавил он.

Встревожен гость эфира ситуацией в Днепропетровской области (Новопавловское направление).

«Здесь мы тоже теряем определенные территории небольшие. Хоть и в серой зоне, как там пишут или говорят наши эксперты, но все же там, в морально-психологическом плане существует уверенность в том, что они побеждают. Потихоньку, помаленьку, но все же побеждают, что мешает нам в международном и дипломатическом плане. Это усиливает стремление российского руководства продолжать войну.

К сожалению, нам не удается остановить врага. Они уже зашли в Днепропетровскую область. Уже приближаются к первому более или менее крупному населённому пункту [Новопавловка]. Это тоже не очень хорошо», – сокрушается Якубец.